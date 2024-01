Cominciato il Tenerife Challenger 1

Al Tenerife Challenger 1 è tempo delle prime partite di qualificazioni. Tanta curiosità e un clima eccezionale hanno portato i primi spettatori sugli spalti dell’Abama Tennis Academy, teatro dell’ATP Challenger 100 in programma dal 14 al 21 gennaio e dei due ATP Challenger 75 previsti complessivamente tra il 18 febbraio e il 3 marzo. Lunedì 15 gennaio la conclusione del tabellone cadetto conciderà con l’inizio del main draw. Fabio Fognini, ex numero 9 ATP e attualmente numero 105 della classifica mondiale, è il numero uno del seeding della competizione organizzata da MEF Tennis Events, e nella giornata di martedì se la vedrà con il francese Matteo Martineau. Il programma di lunedì promette spettacolo con l’atteso incontro tra il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2022, Brandon Nakashima, e l’ex numero uno del mondo Junior, Martín Landaluce. I due si affronteranno non prima delle ore 16.00 sul Campo Centrale

Sorteggiato il tabellone principale – Non solo Fabio Fognini. In attesa del responso delle qualificazioni, la truppa azzurra potrà contare su almeno altri tre giocatori. Nella parte alta del tabellone, il tennista di Arma di Taggia affronterà il francese Matteo Martineau. Poco più in basso c’è Francesco Maestrelli; il pisano, numero 223 ATP, è pronto a lottare contro l’ex numero due del mondo Junior, Daniel Rincón. A completare il quadro tricolore ci sono Raul Brancaccio, il quale attende un qualificato, e Franco Agamenone, che avrà davanti il lituano Ricardas Berankis (ex n.50 ATP). Nella metà bassa del tabellone la seconda testa di serie Pedro Martinez se la vedrà contro un qualificato, mentre il numero tre del seeding Benoit Paire sarà impegnato nel derby transalpino contro Geoffrey Blancaneaux. Nella giornata di domenica 14 gennaio si sono disputati i match di primo turno delle qualificazioni. Sorridono Samuel Vincent Ruggeri e Lorenzo Giustino, capaci di superare rispettivamente Carlos Lopez Montagud (6-2 6-1) e Alberto Barroso Campos (6-4 6-2) senza affrontare particolari rischi. Non ce l’ha fatta Enrico Dalla Valle, costretto al ritiro da un problema alla gamba destra quando conduceva per 5-4 nel primo set contro l’iberico Javier Barranco Cosano.

Nakashima-Sanguinetti, il binomio per tornare tra i grandi – Prima volta a Tenerife per lo statunitense Brandon Nakashima. Il vincitore delle Next Gen ATP Finals nel 2022 e attuale numero 128 del mondo, ha portato a termine i primi allenamenti con coach Davide Sanguinetti: “Non ero mai stato qui e sono rimasto molto colpito dal posto. La vista dall’Abama Tennis Academy è incredibile, la struttura ha tutti i comfort necessari ed i campi sono buoni, è davvero bello esserci. Ho iniziato a lavorare con Davide e Mariano Puerta ad ottobre 2023, devo dire che fino ad ora sta andando molto bene. So che Sanguinetti è uno dei giocatori simbolo per l’Italia e rispetto molto i consigli che mi dà per migliorare, stiamo lavorando tanto”. Dopo un 2022 chiuso al meglio con il best ranking di 43 ATP, Nakashima non è riuscito a mantenere le alte aspettative della scorsa stagione: “Purtroppo, il 2023 non è andato come previsto. Ho faticato e non sono riuscito ad ottenere i risultati sperati, ma ho imparato molto da quei momenti complicati e fatto nuove esperienze. Arrivo a Tenerife dopo la semifinale Challenger giocata a Canberra, per cui il mio obiettivo è di continuare a migliorare il mio gioco, così da tornare in Top 100 il prima possibile”.

Il 2024 di Landaluce comincia da Tenerife – Dopo aver partecipato al Tenerife Challenger 2 e 3 lo scorso anno, la promessa del tennis spagnolo Martin Landaluce torna all’Abama Tennis Academy per la terza volta. “Sono stato qui la scorsa stagione e me la sono goduta tanto, lo stesso sta succedendo quest’anno con il clima e la struttura di Abama che è ottima – le parole del diciottenne, ex numero uno del mondo under 18 e campione dello US Open Junior 2022 –. Nel 2023 non ho vinto tante partite come in passato, ma ho fatto moltissime esperienze affrontando giocatori di un livello sempre più alto. Mi sento più ‘uomo’ rispetto a prima, sto migliorando molto il mio tennis e il mio carattere dentro e fuori dal campo. Voglio disputare una grande annata”. Con Daniel Rincon, numero 185 ATP, e Abdullah Shelbayh, numero 193 del mondo, saranno tre i tennisti della Rafa Nadal Academy nel tabellone principale. “Questo ci aiuta molto – conferma Landaluce, che partirà dal tabellone principale grazie ad una wild card concessa dalla Federtennis spagnola –. Sono ragazzi fantastici, con loro il torneo è più facile e divertente. Viaggiando, soprattutto in Spagna, ci capita spesso di giocare gli stessi eventi ed è sempre una buona occasione per parlare e scambiare opinioni”.