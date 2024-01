Formazioni ufficiali Real Madrid-Barcellona: Supercoppa di Spagna 2024

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Barcellona, finale della Supercoppa di Spagna 2024. A Riyad va in scena il secondo capitolo stagionale del Clàsico, ma stavolta c’è in palio un ambito titolo. In campionato vinse il Real Madrid 2-1 grazie a un super Bellingham e anche stavolta, secondo i bookies, sarà la squadra di Ancelotti a scendere in campo con i favori del pronostico. Il Barcellona però non partirà spacciato in partenza, anzi proverà a giocarsi le sue carte per dare del filo da torcere ai rivali. Di seguito, ecco le scelte dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID: In attesa

BARCELLONA: In attesa