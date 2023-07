Cobolli-Arnaldi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Matteo Arnaldi nel secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Il romano, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio nel tabellone principale ha regolato il veterano di casa Marin Cilic. Buon debutto anche per il sanremese, che ha domato il qualificato olandese Jesper De Jong. Sarà proprio lui, anche in virtù della maggiore classifica, a partire favorito secondo le quote dei bookmakers.

Arnaldi, inoltre, conduce per 2-1 il bilancio degli scontri diretti, tutti e tre andati in scena sul rosso e sul circuito Challenger. Cobolli, tuttavia, non partirà battuto, forte anche delle tre partite vinte consecutivamente. Per entrambi si tratta di una buona occasione per raggiungere i quarti di finale in un appuntamento del circuito maggiore. Qui eventualmente il vincitore troverebbe uno tra il ceco Jiri Lehecka, prima testa di serie, oppure un ex vincitore Slam del calibro dell’austriaco Dominic Thiem.

Cobolli e Arnaldi scenderanno in campo oggi (mercoledì 26 luglio). I due giocatori sono pianificati come terzo ed ultimo incontro della giornata dalle ore 16.30 sul Grandstand (al termine di Ofner-Popyrin). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Cobolli e Arnaldi garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.