Clamoroso in semifinale a Dubai, Rublev urla contro il giudice di linea e viene squalificato sul 5-6 al terzo (VIDEO)

Epilogo da non credere nella prima semifinale dell’ATP 500 in corso a Dubai. Andrey Rublev, numero cinque della classifica mondiale, è stato squalificato sul punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 5-6 contro il kazako Alexander Bublik. Il russo, evidentemente scontento per una chiamata effettuata da un giudice di linea, ha iniziato a inveire ed urlare nei confronti di quest’ultimo. L’ufficiale è andato immediatamente a parlare con il giudice di sedia riferendo probabilmente le parole utilizzate da Rublev e l’arbitro per regolamente non ha potuto fare altro che squalificare il tennista. Che non solo perde la possibilità di andare in finale, ma anche i punti e il montepremi fin qui conquistato durante la settimana negli Emirati Arabi.

pic.twitter.com/UVZuhkqzWH Rublev desqualificado. Não entendi o que falou mas pesou na decisão. — Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) March 1, 2024