Brighton, De Zerbi: “Alla Roma penseremo da lunedì mattina”

“Il focus deve essere sulla partita di domani che è da vincere, per cui andranno in campo giocatori freschi. Cambierò qualcosa negli 11 titolari ma questo non significa che stiamo già pensando alla Roma, alla Roma ci penseremo da lunedì mattina. Per adesso il focus è sulla Premier, vogliamo rimanere in questa zona di classifica e per farlo dobbiamo vincere domani”. Lo ha detto il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi alla vigilia del match col Fulham e a sei giorni dal primo atto del doppio confronto europeo contro i giallorossi di Daniele De Rossi. “I nostri obiettivi? Il primo è battere la Roma e andare ai quarti in Europa League – ha detto -. In campionato vogliamo mantenerci a questi livelli, vogliamo arrivare alle ultime cinque giornate di campionato in questa posizione di classifica. Per riuscirci avremo bisogno di avere a disposizione quanti più giocatori, se ci sono tanti infortuni diventa dura. Se guardate alla partita coi Wolves in coppa, Adingra non ha giocato bene perché era stanco, idem Buonanotte, Gross aveva i crampi, Dunk non può giocare 90 minuti ogni tre giorni. Ma per fare delle sostituzioni devo avere più giocatori a disposizione”.