Cile-Canada oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Il Cile se la vedrà contro il Canada nell’ultimo incontro sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), una delle quattro sedi della fase a gironi della Coppa Davis 2023. I sudamericani tornano subito in campo dopo la sconfitta rimediata per 3-0 contro l’Italia di Filippo Volandri. Davanti a loro la compagine canadese, reduce da due vittorie consecutive e leader del raggruppamento.

Lo scontro riguarda molto da vicino anche gli azzurri. In caso di 3-0 del Cile, infatti, si esaurirebbe definitivamente il sogno rappresentato dalle finali di novembre a Malaga. Una sua vittoria per 2-1, invece, ci costringerebbe a battere la Svezia per 3-0. Un successo dei nordamericani, invece, renderebbe il tutto più semplice per i ragazzi italiani, che si potrebbero prendere il lusso di sconfiggere con qualsiasi punteggio la squadra scandinava. Quello tra Cile e Canada, dunque, rappresenta un crocevia molto delicato per le sorti di tutto il raggruppamento.

Cile e Canada scenderanno in campo sabato 16 settembre con inizio fissato non prima delle ore 15.00. Il programma prevede come da tradizione i due singolari più il doppio. La copertura è affidata a Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto tra Cile e Canada.