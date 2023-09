Bundesliga, Bochum-Eintracht Francoforte finisce 1-1: ad Ebimbe risponde Stoger

Il posticipo del sabato di Bundesliga fra Bochum ed Eintracht Francoforte si conclude con un pareggio, che porta un punto a testa alle due squadre. La squadra di casa andava alla ricerca di punti per muovere la classifica per uscire da un momento delicato, mentre l’Eintracht voleva dare seguito ad una buona striscia di risultati positivi senza perdere.

Una partita equilibrata viene sbloccata da Junior Dina Ebimbe che al 57esimo è bravo a mettere in rete la palla che proietterebbe l’Eintracht nei quartieri alti della classifica. Il Bochum, dopo il gol incassato, inizia a macinare campo e via via cresce fino a quando al 74esimo è il solito Stroger a togliere le castagne dal fuoco alla squadra di casa. Nel finale l’Eintracht va vicinissimo al gol della partita, ma alla fine la partita si conclude in parità.