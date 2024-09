Chi è Paige Lorenze, la fidanzata di Tommy Paul: età, lavoro, social

Chi è la fidanzata di Tommy Paul? Le telecamere durante gli incontri del tennista statunitense spesso finiscono per indugiare su Paige Lorenze, che quasi in ogni torneo è lì a incitare il compagno e documentare tramite i propri profili la vita del tennista tra viaggi, spostamenti e quant’altro. Il fenomeno delle ‘wags’, l’acronimo dell’inglese ‘Wives And Girlfriends’ nasce in Inghilterra, coniato dai tabloid d’oltremanica per descrivere e seguire le storie delle partner femminili dei calciatori in occasioni di grandi eventi. Con le telecamere in grado di rintracciarti ovunque, molta è l’attenzione verso non solo quanto accade in campo, ma anche fuori e sugli spalti. Lo stesso vale per il tennis, in particolare in quest’era social. Così Paige Lorenze, un’influencer e imprenditrice, riesce a conquistarsi un seguito enorme: un canale Youtube da 250.000 iscritti, un profilo Instagram da 700.000 followers e su Tik Tok siamo 370.000. Insomma, cifre importanti per una delle ‘wags’ più conosciute del mondo del tennis.

Chi è Paige Lorenze: età, studi, social

Lorenze nasce il 26 gennaio 1998 e cresce nel Connecticut e nel Vermont prima di trasferirsi a New York per frequentare la Parsons School of Design. Dopo la laurea nel 2021, ha costruito una forte carriera sui social media, lavorando come modella, creatrice di contenuti e influencer. Nel 2021 ha fondato Dairy Boy, un marchio di lifestyle e abbigliamento. L’azienda attualmente vende vari capi di abbigliamento da casa, denim e candele, ma ha intenzione di espandere l’offerta del marchio. “Voglio costruire un marchio che rifletta il mio stile e la mia estetica”, ha detto in un’intervista a Elite Daily nell’aprile 2023. “Il mio sogno è diventare il direttore creativo e CEO di Dairy Boy e man mano che invecchio mi allontano dal mondo degli influencer”, ha spiegato. “Sono orgogliosa di ciò che ho potuto creare ed è stato un viaggio divertente.”

Frequenta Tommy Paul dal 2022, mentre in precedenza era stata legata al cantante Morgan Wallen e al concorrente di ‘The Bachelorette’ Tyler Cameron. Ha anche frequentato l’attore Armie Hammer per alcuni mesi nell’autunno del 2020, ma in seguito ha dichiarato a Vanity Fair di aver interrotto la relazione dopo essersi sentita “insicura” con l’attore, salito negli ultimi anni alle cronache perché accusato di violenze e cannibalismo.

Durante la seconda stagione di Break Point di Netflix gli appassionati hanno anche potuto dare uno sguardo alle dinamiche di coppia tra Lorenze e Paul. L’apparizione della star del tennis al pop-up Dairy Boy a New York City ha chiarito che il loro reciproco sostegno scorre in entrambe le direzioni. “Sono una donna d’affari, quindi mi trovo in questa sfera pubblica che è il mio lavoro. Tommy ha sempre desiderato essere un grande giocatore, ma non trae molto vantaggio dall’attenzione dei media”, dichirrò Paige, commentando la crescente riconoscibilità del suo ragazzo. “Continuavo a dirgli: ‘Questa è una buona cosa. Cerca solo di goderti il ​​fatto di essere qui e di ottenere il riconoscimento che meriti.'”.