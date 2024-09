A che ora gareggia Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi: programma e orari

Ecco il programma con gli orari e come vedere in diretta il percorso di Manuel Bortuzzo nei 100 metri rana alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Grande attesa per l’azzurro, che si presenta alla rassegna a cinque cerchi con in mano il record italiano fatto segnare lo scorso maggio e che gli è valsa proprio la qualificazione alle Paralimpiadi. Sarà grande sfida, tra gli altri, al colombiano Moises Fuentes Garcia, già tre volte medaglia olimpica. L’azzurro scenderà in vasca per le batterie alle 11:04 di oggi, lunedì 2 settembre, mentre l’eventuale finale è in programma alle 19:09.

DIRETTA TV E STREAMING – Le Paralimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse in esclusiva sui canali Rai, e saranno dunque visibili in diretta in chiaro su Rai Due e Rai Sport, oltre che in diretta streaming su Rai Play. Garantito, sempre su Rai Play, anche un riassunto giornaliero di circa mezz’ora sui momenti più significativi della giornata, trasmesso da Casa Italia. Inoltre, il Comitato Paralimpico Internazionale ha comunicato che anche il canale YouTube delle Paralimpiadi offrirà una copertura completa. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con la cronaca e tutti i risultati di giornata.