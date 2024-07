Chi è Giovanni Mpetshi Perricard, avversario di Musetti a Wimbledon

Dando un’occhiata alla classifica potrebbe essere facile credere a un Lorenzo Musetti fortunato e favorito per centrare i quarti di finale ai Championships. D’altronde, affrontare il n°58 del mondo, lucky loser, per arrivare tra i migliori otto del torneo londinese non capita poi tutti gli anni. Ma andiamo per gradi. Giovanni Mpetshi Perricard con la sua attuale classifica non avrebbe avuto neanche bisogno di giocarle le qualificazioni. Le entry list dei tornei, però, chiudono le iscrizioni quattro/sei settimane prima dell’inizio e quella classifica fa fede per accedere in tabellone. A inizio maggio, quando è stata pubblicata la lista partecipanti del torneo di Wimbledon 2024, il francese era ancora fuori dai primi 100 del ranking mondiale. E come è arrivato alle soglie dei primi 50 in così poche settimane? Beh, vincendo l’ATP 250 di Lione sulla terra rossa. La ciliegina sulla torta di una stagione fenomenale del giovane francese, classe 2003 che ha iniziato la stagione da n°205 della classifica. Una scalata messa a segno a suon di tornei vinti, ben tre a livello Challenger: prima Nottingham poi Morelos e infine Acapulco. E il salto nel circuito maggiore, come stiamo vedendo in queste settimane, non lo sta patendo affatto.

In questo torneo, costretto quindi alle qualificazioni, è stato sorpreso al terzo turno dal connazionale Janvier dopo aver sconfitto altri due transalpini, ovvero Blanchet ed Escoffier. La fortuna gli ha dato una mano, permettendogli di entrare nel main draw come lucky loser. E Giovanni ha sfruttato la seconda chsance alla grande: successo contro un top-20 come Sebastian Korda in 5 set, poi 3 set a 0 al malcapitato Nishioka in poco più di un’ora e infine vittoria in 4 set su Emil Ruusuvuori. Oltre 2 metri di altezza, fisico da cestista prestato al tennis, in grado di servirti più di 50 aces ma anche di muoversi tutto sommato abbastanza bene per uno della sua altezza. Alcuni colpi da raffinare, ma il talento grezzo c’è tutto per un futuro importante. Musetti e Mpetshi Perricard si sono affrontati recentemente nel torneo di Stoccarda con vittoria in due set lottatissimi per l’azzurro: 7-6(9) 7-6(9). Un punteggio che dice tutto, ovvero che è quasi impossibile strappare il servizio al francese quando è in giornata e la partita potrebbe decidersi su pochi punti.