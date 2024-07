Champions League 2024/2025, andata primo turno preliminare: calendario, programma e orari

Il calendario, con il programma, le date e gli orari dell’andata del primo turno preliminare di Champions League 2024/2024. Non ci sono pause, ormai, nel calendario calcistico. Mentre gli Europei e la Copa America sono ancora in corso e con molte squadre che iniziano i raduni, e già tempo di pensare al primo atto del percorso verso la prossima Champion League. Questa settimana inizia il primo turno, con 14 partite divise in due giorni. Ecco di seguito tutti gli incontri in programma.

PRIMO TURNO PRELIMINARE CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

Martedì 9 luglio

17:30 – Panevezys (LTU) vs. HJK (FIN)

18:45 – Hamrun Spartans (MLT) vs. Lincoln Red Imps (GIB)

20:00 – The New Saints (WAL) vs. Decic (MNE)

20:00 – UE Santa Coloma (AND) vs. Ballkani (KOS)

20:45 – Vikingur Reykjavik (ISL) vs. Shamrock Rovers (IRL)

21:00 – Virtus (SMR) vs. FCSB (ROU)

Mercoledì 10 luglio

17:00 – Ordabasy (KAZ) vs. Petrocub (MDA)

18:00 – Flora Tallinn (EST) vs. Celje (SVN)

19:00 – Slovan Bratislava (SVK) vs. Struga (MKD)

19:00 – RFS (LVA) vs. Larne (NIR)

20:00 – KI Klaksvik (FRO) vs. Differdange (LUX)

20:00 – Ludogorets (BUL) vs. Dinano Batumi (GEO)

20:45 – Dinamo Minsk (BLR) Vs. Pyunik (ARM)

21:00 – Bora (BIH) vs. Egnatia (ALB)