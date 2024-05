Challenger Torino 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 16 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP Challenger 175 di Torino per la giornata di giovedì 16 maggio. Ancora la pioggia protagonista in queste prime giornate, che non ha dato tregua nel corso delle giornata di martedì e mercoledì, obbligando gli organizzatori a far giocare le ultime gare del tabellone delle qualificazioni nei campi indoor. Giovedì 16 maggio si dovrebbe partire con le gare di primo turno che mancano – quasi tutte – e che vedranno diversi azzurri in campo, tra cui Darderi, Nardi e Passaro. In programma anche due derby italiani, quello tra Fognini e il lucky loser Zeppieri, e quello tra i due qualificati Bellucci e Maestrelli. Andranno in scena subito anche le gare del secondo turno, con Sonego, Arnaldi e Musetti già qualificati grazie al bye, che costringeranno così gran parte degli atleti a disputare due partite in un giorno.

PROGRAMMA CHALLENGER TORINO 16 MAGGIO:

CAMPO CENTRALE

Ore 10.00 – (ALT) Ugo Carabelli vs (5/WC) Darderi

a seguire – Fognini vs (LL) Zeppieri

a seguire – (WC) Passaro vs Galan

a seguire – Coria vs (4) Sonego

a seguire – (1) Musetti vs Goffin o (ALT) Varillas

CAMPO 5

Ore 10.00 – (Q) Bellucci vs (Q) Maestrelli

a seguire – Nardi vs (ALT) Wolf

a seguire – (8) Seyboth Wild vs Ruusuvuori

a seguire – (3) Arnaldi vs Fognini o (LL) Zeppieri

a seguire – (8) Seyboth Wild o Ruusuvuori vs (WC) Passaro o Galan

CAMPO 4

Ore 10.00 – (Q) Huesler vs Moutet

a seguire – Goffin vs (ALT) Varillas

a seguire – (Q) Huesler o Moutet vs (ALT) Ugo Carabelli o (5/WC) Darderi

a seguire – (7) Hanfmann vs Nardi o (ALT) Wolf

CAMPO 3

Ore 10.00 – (ALT) Tirante vs (Q) Meligeni Alves

a seguire – Nakashima vs Nishioka

a seguire – (ALT) Tirante o (Q) Meligeni Alves vs (Q) Bellucci o (Q) Maestrelli

a seguire – Nakashima o Nishioka vs (2) Navone