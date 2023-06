Challenger Perugia: Ramos-Vinolas perfetto nella notte

Albert Ramos-Vinolas è il primo a lasciare il segno nella notte perugina. La seconda testa di serie degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup ha superato l’ostacolo Federico Gaio per 6-2 6-2. L’ottimo inizio nell’ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events vale l’accesso al secondo round, dove sarà sfida contro Raul Brancaccio. L’azzurro è stato protagonista di un perentorio 6-2 6-1 su Nicholas David Ionel. Nel tardo pomeriggio si è fermato ad inizio secondo set Alessandro Giannessi, che ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 3-6 2-1 del confronto contro Matteo Gigante. Il titolo virtuale di match di giornata va invece alla sfida del Grandstand che ha visto il trionfo della quinta testa di serie Alexandre Muller su Luciano Darderi. Il transalpino è riuscito a prevalere per 6-4 3-6 6-1 sull’italo-argentino, che non è riuscito a difendere la semifinale dello scorso anno.

Ramos batte Gaio nella sessione serale – Una grande prova di tennis per iniziare l’avventura a Perugia, Albert Ramos-Vinolas batte Federico Gaio per 6-2 6-2. Il tennista iberico ha vinto in maniera netta contro un avversario ostico, che da inizio stagione ha guadagnato più di 150 posizioni nel ranking mondiale. “Il primo turno contro Federico non era facile, ha un buon tennis ed è in fiducia – le parole della seconda testa di serie -. Giocare da favorito non è facile, ma ho trovato buon ritmo e ho fatto un’ottima partita”. Al secondo turno ci sarà la sfida contro Raul Brancaccio, avversario con il quale non ha mai giocato: “Non sapevo lo avrei affrontato, di solito non guardo il tabellone. Non lo conosco benissimo, quindi guarderò qualche video. Il pubblico di Perugia? Bello giocare su questo Centrale ed in Italia mi trattano sempre benissimo”.