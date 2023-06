Barcellona, media locali: Neymar vuole lasciare il Psg per tornare in Spagna

Dopo la trattativa per il ritorno di Messi andata in fumo, il Barcellona sta cercando un’ala d’attacco affidabile. Il reparto offensivo della squadra di Xavi è un cantiere aperto doe l’unica certezza è Lewandowski. La società blaugrana vorrebbe affiancargli un altro fuoriclasse. In questi giorni i media locali hanno fatto sapere che Neymar ha chiesto di andare via dal Psg per tornare in Catalogna. I problemi per l’operazione sono l’ingaggio, che è tra i più onerosi d’Europa (intorno i 36 milioni di euro l’anno), e l’accordo con il Psg, che non vuole farsi sfuggire la sua stella a parametro zero. L’operazione non sarà facile ma tutto è nelle mani delle potenzialità economiche del Barcellona.