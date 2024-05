Challenger Cagliari 2024, programma e ordine di gioco giovedì 2 maggio con Musetti e Darderi

Il programma e l’ordine di gioco con le partite di giovedì 2 maggio al torneo Atp Challenger 175 di Cagliari 2024. Sui campi in terra rossa del capoluogo sardo prosegue il percorso nel tabellone di singolare, con Luciano Darderi e Lorenzo Musetti subito impegnati in apertura sul Centrale. L’italo-argentino sfiderà il “connazionale” Camilo Ugo Carabelli, mentre l’altro argentino Juan Manuel Cerundolo sarà l’avversario del carrarino. Il tutto in attesa di Lorenzo Sonego, che in caso di vittoria nel suo match di primo turno potrebbe scendere a sua volta in campo. Esordio anche per la testa di serie numero 1, Frances Tiafoe, che in chiusura di giornata affronterà anch’egli un argentino e cioè Federico Coria che al primo turno ha avuto la meglio su Fabio Fognini (ritiratosi nel secondo set).

CHALLENGER CAGLIARI 2024: IL TABELLONE AGGIORNATO

Il programma di giovedì 2 maggio

Campo Centrale, a partire dalle 12:00

Ugo Carabelli vs (8) Darderi

(Q) J.M. Cerundolo vs (2) Musetti

Nava vs Michelsen/Sonego

(1) Tiafoe vs Coria

Campo 14, a partire dalle 11:00

(6) Fucsovics vs Svajda

Galan vs (4) Eubanks

(3) Navone vs (Q) Mochizuki

Campo 2, a partire dalle 11:00

Doppio

Doppio

(7) Borges vs Nishioka