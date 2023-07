Challenger Braunschweig 2023: Agamenone in finale, battuto Hassan in due set

Franco Agamenone ha battuto in due set, 6-2 6-3, il libanese numero 266 del mondo Hassan nella semifinale del Challenger di Braunschweig 2023. L’azzurro numero 175 della classifica Atp vola in finale dove affronterà il russo Kotov, numero 105 della classifica, che ha piegato in due ore di gioco, 6-4 7-6(4), il brasiliano Seyboth Wild, che dopo aver battuto Medvedev nel primo turno del Roland Garros non ha trovato grande continuità. Appuntamento per la finale a domani, sabato 15, alle 15:30.