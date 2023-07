Inter, Gazzetta: c’è l’accordo col Chelsea per Lukaku, ma il procuratore è irrintracciabile

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha trovato l’accordo col Chelsea per acquistare per 35 milioni di euro a titolo definitivo Romelu Lukaku, ci sarebbe però un problema. Un componente dell’entourage del belga parrebbe essere irrintracciabile, non si riesce a trovare e per questo motivo manca ancora l’ok da parte del giocatore. Né Chelsea ne Inter riescono a mettersi in contatto con l’avvocato Sebastien Ledure, che si occupa della mediazione in questa trattativa e che la rosea ricorda non essere nuovo a una serie di colpi di testa sorprendenti.