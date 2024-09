Caroline Garcia annuncia una pausa dal tennis: “Sono stremata da ansia e attacchi di panico”

Caroline Garcia ha annunciato questa mattina, attraverso un messaggio sui social, che si prenderà una pausa dal tennis. La francese ha spiegato come si sente, perché soffre così tanto e quali sogni ha per il futuro. Un esercizio di trasparenza vitale per entrare in empatia con l’essere umano che si nasconde dietro ogni atleta. “Guadalajara ha segnato la fine della mia stagione 2024. Non è stata una decisione facile, perché nel tennis ogni settimana di riposo è come fare un passo indietro, perdere punti in classifica e perdere opportunità, ma so che questa è la decisione giusta per tornare più forte nel 2025 e lottare ancora per vivere quei momenti importanti“, ha scritto Garcia.

Il messaggio della transalpina prosegue: “Fisicamente sento di aver spinto la spalla al limite, cercando di recuperare in gara, ma non ha funzionato. La verità è che ho bisogno di più tempo libero per riprendermi adeguatamente. Mentalmente penso di aver bisogno di un reset, di allontanarmi dalla routine costante che il tennis comporta, di prendermi una vera vacanza, di trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei cari, oltre a permettermi di respirare senza quella pressione che sempre caratterizza la performance sportiva. Quest’anno ho avuto una mentalità tossica: ho perso la gioia di giocare a tennis, sono diventata ossessionata dalla classifica e dalle vittorie. I miei risultati non corrispondevano agli obiettivi che mi ero prefissata o alle aspettative che avevo. Il lavoro, i sacrifici, il dolore, tutto era come prima, ma i risultati non c’erano, quindi non ho potuto competere al solito livello che so di poter raggiungere. Tutto questo è stato molto difficile da accettare.

Ora che ho 30 anni, posso dire di aver avuto una carriera incredibile: ho vinto titoli Wta 1000, le Finals, il Grande Slam in doppio e ho raggiunto il numero 4 del mondo. Tuttavia, mentalmente sono rimasta bloccata in tutto ciò che ho non ottenuto: non ho mai raggiunto il numero 1, non ho mai vinto uno Slam e non sono mai salita su un podio olimpico. Sono stata discontinua, incapace di rimanere nella top 10 per un anno intero. Se credo di poter ancora raggiungere questi obiettivi? Alcuni giorni sì, ma ce ne sono altri in cui non sono così sicura di poter continuare a provarci come prima.

Sono esausta per l’ansia, gli attacchi di panico e le lacrime prima delle partite. Stanca di perdere momenti in famiglia e di non avere mai un posto che posso veramente chiamare casa. Sono stanca di vivere in un mondo in cui il mio valore è misurato dai risultati della settimana precedente, dalla mia classifica o dai miei errori non forzati. Per molto tempo ho lasciato che il tennis mi consumasse, motivo per cui ho sofferto gli alti e bassi emotivi di ogni risultato. Ma sono molto di più, sono una donna con valori, talenti, passioni, difetti e punti di forza. Non sono perfetta, ma faccio del mio meglio.

Vorrei che fosse facile cambiare, crescere e adottare una nuova mentalità. Vorrei poter giocare liberamente, sorridere e dare il massimo quando necessario. Ma come dice la mia amica Alize Cornet, il vero cambiamento richiede tempo. Tanti anni non possono essere offuscati dall’oggi al domani. Ultimamente mi sento sopraffatta dal circuito, da quella pressione di giocare e dagli occhi che osservano ogni tua mossa. Ho lottato con l’ansia, mi sono chiusa in me stesso e mi sono sentita intrappolata in campo. Vincere non mi dà più soddisfazione, mi dà solo sollievo sapere che è finita.

Nonostante tutto, amo il tennis. Mi ha dato molto: lezioni, esperienze, persone meravigliose (come il mio fidanzato) ed emozioni individuali. Il tennis mi ha reso quello che sono oggi. Quindi per ora ho deciso di allontanarmi, prendermi qualche settimana di pausa per ricaricare le batterie e poi iniziare a prepararmi in anticipo per il 2025. Mi preparerò fisicamente, mentalmente e tatticamente. Quando lascerò il tennis, voglio guardarmi indietro e dire che mi è piaciuto il viaggio, che sono orgogliosa di me stesso e che ho dato il meglio di me. Alla fine ho acquisito alcune cose importanti lungo il percorso e queste rimarranno sempre lì. Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo in Australia“.