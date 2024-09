Ginnastica Aerobica, Mondiali Pesaro 2024: Italia a secco nelle tre finali odierne, ma arriva l’oro nel Team Ranking

Entra nel vivo la 18esima edizione dei Mondiali di ginnastica aerobica, in corso di svolgimento a Pesaro, con i primi tre titoli assegnati dopo le finali andate in scena nel pomeriggio. Nella finale del Trio arriva una quinta posizione per l’Italia di Francesco Sebastio, Davide Nacci e Sara Cutini: 20.327 il punteggio ottenuto dagli azzurri, leggermente inferiore a quello della qualifica. Un esercizio quasi perfetto a livello di esecuzione, ma che ha pagato il basso coefficiente di difficoltà. Meritato successo della Cina di Jingshan Zhang, Zhenaho Wang e Qingzhou Zhang (20.550) davanti alla Francia di Lencos, Lestruhaut e Trosset (20.547) e alla Bulgaria di Barotev, Ivanovia e Papazov (20.538). Stesso risultato anche per il gruppo dell’Aerobic Step, che dopo il primo posto in qualifica non riesce a ripetersi quest’oggi. Giorgia Frigeni, Alice Pettinari, Elisa Marras, Elena Ciccarelli, Sofia Cavalleri, Riccardo Cenci, Nicole Alighieri e Andrea Colnago ottengono uno score di 16.650 dietro a Corea del Sud, Cina, Ucraina e Ungheria. Settima posizione per Arianna Ciurlanti nell’individuale femminile, dove l’azzurra non è riuscita a lottare per un posizionamento sul podio: settima piazza con uno score di 19.650 per lei, in una classifica molto simile a quella di ieri in qualifica. L’oro è infatti andato alla nipponica Riri Kitazume (21.450) davanti all’ucraina Anastasiia Kurashvili (21.150) e alla francese Lenclos (20.650)

Ma alla Vitrifigo Arena di Pesaro non si è gareggiato soltanto nelle finali del pomeriggio, ma anche in mattinata, quando gli azzurri hanno conquistato altri tre pass per le finali. Nell’individuale maschile, dei tre nostri portacolori scelti dalla Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti è stato Davide Nacci a ottenere il pass per l’atto conclusivo, sempre per il regolamento che impedisce di avere più di un rappresentante per nazione in finale. Nacci ha chiuso in terza posizione con un punteggio di 21.400, riuscendo a mettersi alle spalle il connazionale Francesco Sebastio, quarto a 21.100 ma estromesso dalla gara per le medaglie. Primo punteggio quello dello spagnolo Miquel Mane con 21.550 davanti al nipponico Mizuki Saito (21.450).

Due squadre in finale anche nella gara riservata alle coppie miste: Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi con 19.900 punti strappano la qualifica con la sesta piazza, mentre Andre Colnago ed Elisa Marra chiudono a quota 19.850 con l’ottava e ultima posizione utile. Al termine delle qualifiche sono state premiate le Nazioni nella classifica del Team Ranking e l’Italia, bronzo a Nanchino 2006 e Guimaraes 2022, domina la classifica aggiudicandosi l’oro davanti a Romania e Cina.