Jack Draper era stato costretto al ritiro dalla sfida di secondo turno agli Us Open a causa di un infortunio. Le condizioni.

Arrivano brutte notizie per Jack Draper. Il tennista britannico, dopo la delusione rimediata al secondo turno di Wibledon, ha provato a rientrare agli Us Open, ma purtroppo per lui non c’è pace. Jack è stato, infatti, costretto al ritiro dalla sfida di secondo turno contro Zizou Bergs dopo il successo al debutto contro Federico Agustin Gomez a causa di un infortunio al braccio.

Jack Draper stagione finita: la conferma sui social

Attraverso il suo profilo social, il numero sette del mondo ha confermato la conclusione della sua stagione a causa dell’infortunio. Di seguito riportate le sue parole.

“Ciao ragazzi, un piccolo aggiornamento su di me. Sfortunatamente, l’infortunio al braccio è qualcosa che mi costringe a dovermi riposare fino alla fine del 2025. Non è facile da accettare nel momento in cui stavo costruendo qualcosa di incredibile, ma tornerò più forte come sempre. Sono motivato e voglio utilizzare tutto il mio potenziale da giocatore, ringrazio chi mi supporta in questo percorso.”