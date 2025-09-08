Vittoria per l’Italia all’ultimo secondo. La squadra di Gattuso va sotto due volte, ma non si arrende e porta a casa il risultato grazie a Tonali

Tre giorni dopo le vittoria importante contro l’Estonia per 5-0, la squadra di Gattuso ritorna in campo e lo fa sfidando l’Israele a Debrecen per la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Campo neutro per le due squadre, una partita non facile dove entrambe le rose daranno il massimo per centrare l’obiettivo: la vittoria. Gli Azzurri non posso assolutamente fallire per poter evitare i playoff. Per questo motivo il ct azzurro ha scelto la migliore formazione per portare il risultato a casa.

L’Italia scende in campo con un 4-3-3: in porta Donnarumma; in difesa Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; al centrocampo con Barella, Locatelli, Tonali; infine in attacco Politano, Retegui, Kean.

ISRAELE (4-2-3-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz, Do Peretz; Khalalili, Gloukh, Solomon; Biton. Ct. Ben Shimon.

Israele-Italia, il primo tempo finisce 1-1

Non una partita facile, ma in salita per gli Azzurri che non partono al meglio. Israele domina la partita e trova la rete del vantaggio al diciassettesimo minuto grazie ad un grave errore di Locatelli.

Dalla fascia destra è arrivato un cross basso che Donnarumma non ha fatto in tempo a respingere, e nel tentativo di allontanare il pallone Locatelli lo ha deviato nella porta degli azzurri.

Gli Azzurri hanno fatto fatica a reagire, ma ci provano con la traversa sempre di Locatelli. Respiro di sollievo, però, con Kean che una manciata di minuti più tardi trova la rete per il gol del pareggio.

Israele-Italia, vittoria per gli Azzurri!

Inizia il secondo tempo e nella ripresa l’Italia parte bene, ma subisce subito il gol da Do. Neanche due minuti dopo, però, sempre Kean segna il secondo gol per il pari.

Minuto ’58 finalmente l’Italia va in vantaggio grazie a Politano che ribalta il risultato.

L’Israele rimane sempre pericolosa, ma l’Italia risponde con una bellissima azione dentro l’area di rigore con passaggi corti e tempi perfetti che permettono a Raspadori di finalizzare appena entrato all’81esimo.

La partita, però, è ancora tanto lunga. L’Israele, infatti, accorcia le distanze e riapre la partita ancora con un autogol questa volta di Bastoni. Pareggia l’Israele all’89esimo.

L’arbitro assegna sette minuti di recupero dove grazie a Tonali l’Italia torna in vantaggio e chiude la partita.