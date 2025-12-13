Al Tardini finisce 1-0 per i biancocelesti: decisivo Noslin nel finale. Espulsi Zaccagni e Basic, ma la squadra di Sarri resiste e torna a vincere in trasferta.

Una vittoria eroica, di carattere e sofferenza. La Lazio espugna il Tardini battendo 1-0 il Parma nonostante una doppia inferiorità numerica, tornando al successo fuori casa dopo quattro trasferte a secco. Decisivo il gol di Noslin, che regala ai biancocelesti tre punti pesantissimi e li porta a una sola lunghezza dalla Juventus settima.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una sconfitta amara per il Parma di Cuesta, che non riesce a sfruttare la superiorità numerica maturata dopo le espulsioni di Zaccagni (42’) e Basic (78’) e conferma le difficoltà offensive: con appena 10 gol segnati, i ducali restano il peggior attacco della Serie A, al pari del Pisa.

Il primo tempo scorre su binari di grande equilibrio, come certificano anche i numeri: due tiri nello specchio per parte. Provedel è attento al 14’ sulla conclusione di Bernabé e nel finale su Oristanio. Dall’altra parte è protagonista Corvi, alla quarta presenza da titolare dopo l’infortunio di Suzuki: decisivo prima su Cancellieri al 4’ e poi su Basic con un intervento a mano aperta da distanza ravvicinata. Dove non arriva il portiere, ci pensa Estevez, che salva sulla linea un colpo di testa di Marusic al 16’.

Proprio Estevez è protagonista anche dell’episodio che cambia la partita: al 42’ Zaccagni interviene duramente su di lui e l’arbitro Marchetti estrae il cartellino rosso, lasciando la Lazio in dieci uomini.

Nella ripresa il Parma prova ad aumentare i giri del motore, ma nei primi minuti produce soltanto una conclusione centrale di Pellegrino. Al 68’ Sarri cambia volto alla squadra: fuori Patric, Cancellieri e Castellanos, dentro Provstgaard, Dele-Bashiru e Noslin. Risponde Cuesta inserendo Ondrejka per uno spento Oristanio.

Al 78’ arriva un nuovo colpo durissimo per la Lazio: Basic, a gioco fermo, colpisce ancora Estevez e viene espulso. È la quinta espulsione stagionale per i biancocelesti, più di qualsiasi altra squadra in Italia. Eppure, paradossalmente, è proprio in quel momento che la Lazio mostra maggiore lucidità.

All’82’, su un errore di Valenti, Noslin recupera palla, salta Corvi e deposita in rete il clamoroso gol dell’1-0. Nel finale il Parma prova l’assalto disperato, ma Provedel chiude definitivamente i conti con un grande intervento ancora su Estevez.

La Lazio porta a casa la vittoria più bella della stagione, per cuore e compattezza. Il Parma, fermo a 14 punti, esce dal campo con un problema offensivo sempre più evidente.