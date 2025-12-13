All’Olimpico Grande Torino finisce 1-0: decide il croato nel primo tempo. I granata tornano a vincere dopo oltre un mese, grigiorossi spreconi nel finale.

Il Torino ritrova i tre punti dopo un mese e mezzo superando 1-0 la Cremonese all’Olimpico Grande Torino. Una vittoria sofferta ma meritata per la squadra di Marco Baroni, che interrompe una striscia negativa e torna a muovere la classifica.

Dopo una fase iniziale di studio, la prima occasione è per gli ospiti: Bonazzoli svetta di testa, ma Coco devia quanto basta per evitare guai. La risposta granata arriva al 19’, quando Adams controlla un ottimo pallone di Asllani e calcia con decisione, trovando però la pronta risposta di Audero, costretto a rifugiarsi in corner.

Il Torino prende fiducia e al 27’ trova il gol che decide la partita. Zapata fa da sponda per Nikola Vlasic, che con un destro preciso batte Audero e firma l’1-0. La Cremonese reagisce subito: Bonazzoli ci prova in rovesciata, con Paleari attento a deviare. Poco dopo, un clamoroso errore di Lazaro in retropassaggio spalanca la strada a Vardy, che però non riesce a sfruttare l’occasione. Nel finale di primo tempo è Maripan ad avere una buona chance, ma viene anticipato al momento della conclusione.

Nella ripresa il Torino parte meglio: Adams crossa dalla destra e Ismajli di testa impegna Audero, bravo a respingere. Davide Nicola prova a cambiare l’inerzia con le sostituzioni, ma la Cremonese fatica a trovare ritmo. I granata si difendono con ordine e ripartono in contropiede: al 70’ Adams sfiora il raddoppio con un destro a giro, ancora una volta Audero salva i suoi.

All’80’ arriva l’occasione più grande per gli ospiti: l’asse Vazquez–Moumbagna crea lo spazio giusto, ma il camerunese spreca clamorosamente calciando alto da posizione ravvicinata. Nel finale il Torino prova a chiudere la gara ancora con Adams, senza fortuna. In pieno recupero la Cremonese protesta per un presunto fallo di mano in area di Simeone, ma il controllo VAR non porta a sanzioni e l’arbitro fischia la fine.

Dopo tre sconfitte consecutive, il Torino torna a vincere e sale a 17 punti. La Cremonese, invece, resta ferma a quota 20, con il rammarico per le occasioni non sfruttate.