Dopo il successo in Champions contro il Chelsea, i bergamaschi tornano a vincere anche in campionato. Gaetano illude il Cagliari, ma Scamacca decide nel finale.

L’Atalanta conferma il buon momento e, dopo la prestigiosa vittoria contro il Chelsea in Champions League, ritrova il sorriso anche in campionato battendo 2-1 il Cagliari. A decidere la sfida del Gewiss Stadium è una doppietta di Gianluca Scamacca, protagonista assoluto di una gara che consegna tre punti fondamentali alla squadra di Palladino. Inutile per i sardi il momentaneo pareggio firmato da Gaetano.

I nerazzurri ripartono dalle certezze: senza Hien, assente per sindrome influenzale, Palladino conferma Bernasconi sulla corsia sinistra. Dall’altra parte Pisacane sceglie un 4-4-2 prudente, con l’ex Palestra schierato nei quattro di centrocampo. L’approccio dell’Atalanta è subito convincente: Lookman e De Ketelaere dettano tempi e ritmi, mettendo sotto pressione la difesa ospite.

Il vantaggio arriva dopo appena 11 minuti: Zappacosta calcia verso la porta di Caprile, Scamacca è rapido e fortunato nel deviare di tacco, beffando il portiere rossoblù. Dopo il gol, però, il ritmo della partita cala vistosamente. L’Atalanta avrebbe due buone occasioni per raddoppiare, prima con Lookman, poi con De Ketelaere, murato da Obert praticamente sulla linea. Nel recupero del primo tempo è invece il Cagliari a sfiorare il pareggio: Borrelli stacca di testa, ma il pallone termina a lato di poco.

Nella ripresa il match resta bloccato per oltre mezz’ora, con poche occasioni da entrambe le parti. Al 30’ arriva l’episodio che riaccende la gara: sull’asse Gaetano-Esposito, il numero 10 rossoblù trova il tocco giusto per l’1-1, confermandosi uomo decisivo dopo il gol vittoria contro la Roma.

La reazione dell’Atalanta è immediata. Sei minuti più tardi, al 36’, ancora Scamacca sale in cattedra: acrobazia spettacolare e palla in rete per il 2-1 definitivo. Nel finale il Cagliari prova a spingere, ma un gol di Luvumbo viene annullato per fuorigioco.

Con questo successo l’Atalanta torna a vincere in campionato dopo lo stop di Verona e guarda con fiducia al prossimo impegno contro il Genoa. Il Cagliari esce a mani vuote ma con segnali incoraggianti: la sfida contro il Pisa sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.