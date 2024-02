Bronzetti-Mertens oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Elise Mertens nel secondo turno del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. Esordio sul velluto per la romagnola, che ha lasciato solamente quattro giochi alla wild card teutonica Angelique Kerber. Ora l’asticella si alza sensibilmente contro la top trenta belga, quarta testa di serie e beneficiaria di un bye al debutto. Tra le due giocatrici non ci sono scontri diretti da registrare, con l’ex numero dodici del mondo che partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Bronzetti, tuttavia, è decisa a regalarsi il primo quarto di finale della sua stagione. Qui troverebbe una tra la russa Anastasia Pavlyuchenkova oppure la britannica Katie Boulter, giustiziere rispettivamente di Martina Trevisan e di Jasmine Paolini.

Bronzetti e Mertens scenderanno in campo oggi (giovedì 1° febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Center Court con inizio fissato a partire dalle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Bronzetti e Mertens sul veloce di Linz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.