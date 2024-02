Calciomercato: Marco Pellegrino passa dal Milan alla Salernitana, prestito secco fino a giugno

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore della Salernitana. Il difensore classe 2002 del Milan passa ai granata in prestito secco fino al 30 giugno 2023. Ha scelto il 24 come numero di maglia. Ecco il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Milan per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’02 Marco Pellegrino. Il calciatore indosserà la maglia numero 24″.

Il club campano ha anche annunciato di aver terminato anticipatamente il prestito di Jovane Cabral che, al ritorno dalla Coppa d’Africa con il suo Capo Verde, rientrerà allo Sporting Lisbona. Il comunicato: “U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto anticipatamente il prestito temporaneo di Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona”.