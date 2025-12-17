Mondiali 2026, montepremi record: 50 milioni di dollari alla Nazionale campione del mondo
Il Consiglio FIFA riunito a Doha ha approvato un contributo finanziario senza precedenti per la Coppa del Mondo 2026: 727 milioni di dollari complessivi da distribuire alle 48 Nazionali partecipanti, con un aumento del 50% rispetto a Qatar 2022.
Premi mai così alti: cifre record per tutte le Nazionali
I Mondiali 2026, che vedranno per la prima volta 48 squadre al via, segneranno un punto di svolta anche dal punto di vista economico. Il Consiglio FIFA ha infatti dato il via libera a un montepremi complessivo di 727 milioni di dollari (circa 618 milioni di euro), il più alto nella storia della competizione.
Di questi, 557 milioni di euro saranno distribuiti in base ai risultati sportivi. La Nazionale che alzerà la Coppa del Mondo incasserà 42,5 milioni di euro, pari a 50 milioni di dollari, mentre la finalista sconfitta riceverà 28 milioni. Previsti 24,5 milioni per la terza classificata e 23 milioni per la quarta.
Quanto incassano le Nazionali turno per turno
Il nuovo schema di distribuzione dei premi prevede:
16 milioni di euro per le squadre eliminate ai quarti di finale
12,7 milioni per chi si ferma agli ottavi
9,3 milioni per le Nazionali eliminate ai sedicesimi
7,6 milioni per chi non supera la fase a gironi
A queste cifre si aggiunge un contributo fisso di 1,27 milioni di euro per coprire i costi di preparazione: complessivamente ogni Federazione partecipante avrà garantiti circa 9 milioni di euro.
Infantino: “Un Mondiale rivoluzionario”
Soddisfazione espressa dal presidente FIFA Gianni Infantino, che ha sottolineato come il Mondiale 2026 rappresenti una svolta:
“La Coppa del Mondo 2026 sarà rivoluzionaria anche dal punto di vista del contributo finanziario alla comunità calcistica globale”.
Nuovi tornei giovanili e fondo post-conflitto
Il Consiglio FIFA ha inoltre approvato:
Tornei Under 15 in formato festival, aperti a tutte le 211 Federazioni affiliate:
2026 per le squadre maschili
2027 per le squadre femminili
dal 2028 competizioni annuali con partite ridotte, campi più piccoli e squadre da 7 a 9 giocatori
L’istituzione di un fondo per la ripresa post-conflitto, destinato a sostenere le regioni colpite da guerre e crisi, come annunciato da Infantino al summit per la pace di Sharm El-Sheikh.
Olimpiadi 2028 e Mondiale per Club femminile
Con l’allargamento dei tornei olimpici a partire da Los Angeles 2028, è stata confermata la nuova distribuzione dei posti:
Torneo femminile (16 squadre):
2.5 AFC, 2 CAF, 3 Concacaf, 2.5 Conmebol, 1 OFC, 4 UEFA, 1 USA (Paese ospitante)
Torneo maschile (12 squadre):
2 AFC, 2 CAF, 1 Concacaf, 2 Conmebol, 1 OFC, 3 UEFA, 1 USA
Infine, ufficializzata anche la nascita del Mondiale per Club femminile, la cui prima edizione si disputerà dal 5 al 30 gennaio 2028.