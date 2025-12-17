Il Consiglio FIFA riunito a Doha ha approvato un contributo finanziario senza precedenti per la Coppa del Mondo 2026: 727 milioni di dollari complessivi da distribuire alle 48 Nazionali partecipanti, con un aumento del 50% rispetto a Qatar 2022.

I Mondiali 2026, che vedranno per la prima volta 48 squadre al via, segneranno un punto di svolta anche dal punto di vista economico. Il Consiglio FIFA ha infatti dato il via libera a un montepremi complessivo di 727 milioni di dollari (circa 618 milioni di euro), il più alto nella storia della competizione.

