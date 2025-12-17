Sorprende tutti Carlos Alcaraz con un messaggio arrivato via social solamente pochi minuti fa: si separa da Ferrero.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno quella di Carlos Alcaraz che si è ufficialmente separato dal suo coach Ferrero. Con lui, lo spagnolo, ha conquistato 24 titoli ATP ma non solo. Ha anche conquistato ben sei tornei Slam ed è stato numero uno del mondo per almeno 50 settimane consecutive.

Alcaraz e Ferrero si separano: il messaggio ufficiale

Così, sui propri canali social, Alcaraz ha fatto sapere che: “È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, io e Juanki abbiamo deciso di terminare il nostro periodo come allenatori e giocatori. Grazie per aver fatto dei sogni di bambino, realtà”.

“Abbiamo iniziato – ha continuato – questa strada quando ero solo un ragazzo, e per tutto questo tempo mi ha accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dalla pista. E si diverte tantissimo ad ogni tuo passo. Siamo riusciti ad arrivare in cima, e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, dovevano essere da lassù. Dal luogo per il quale lavoriamo sempre e al quale aspiriamo sempre arrivare”.

“Sono così tanti i ricordi che mi vengono in mente che rimanere solo con uno non sarebbe giusto. Mi ha fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E qualcosa che apprezzo molto: ho apprezzato il processo. Me lo tengo, con il cammino percorso insieme”.

“Ora arrivano tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono sicuro che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi stessi, come abbiamo sempre fatto. Sempre aggiungendo. Ti auguro il meglio del mio cuore in tutto ciò che verrà. Resto con la tranquillità di sapere che non ci siamo lasciati nulla da dare, che abbiamo messo tutto a disposizione dell’altro. Grazie di tutto, Juanki!”,