Coppa Europa, gigante di Valloire: Talacci secondo e Kastlunger quinto dopo la prima manche Catenaccio Buone indicazioni per lo sci alpino azzurro nel secondo slalom gigante di Coppa Europa a Valloire: Simon Talacci è secondo a metà gara, mentre Tobias Kastlunger occupa la quinta posizione, entrambi in piena corsa per il podio. Comanda lo svizzero Sandro Zurbrügg, con distacchi ancora contenuti in vista della seconda manche. Zurbrügg davanti a tutti, Talacci resta in scia La prima manche del secondo gigante di Coppa Europa a Valloire, in Francia, conferma la competitività degli azzurri. Al comando provvisorio c’è lo svizzero Sandro Zurbrügg, autore del miglior tempo in 1’14″03. Alle sue spalle si piazza Simon Talacci, secondo a 0″50, appaiato al britannico Freddy Carrick Smith, vincitore della gara di ieri. Un risultato che tiene l’azzurro pienamente in corsa per la vittoria o almeno per un podio di peso. Kastlunger quinto, distacchi ridotti in zona podio Subito dietro il terzetto di testa si inserisce il norvegese Rasmus Bakkevig, quarto a 0″59, seguito da Tobias Kastlunger, quinto a 0″62. Distacchi minimi che rendono la seconda manche estremamente aperta, soprattutto per gli azzurri. Altri italiani: Seppi e Pizzato in top 25 Più attardati, ma ancora dentro la classifica, gli altri italiani: Davide Seppi è 18° a 2″18 Stefano Pizzato occupa la 22ª posizione a 2″82 Seconda manche nel primo pomeriggio La seconda frazione del gigante maschile di Coppa Europa a Valloire è in programma intorno alle ore 13.00, con Talacci e Kastlunger pronti a giocarsi un risultato importante.
