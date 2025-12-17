Buone indicazioni per lo sci alpino azzurro nel secondo slalom gigante di Coppa Europa a Valloire: Simon Talacci è secondo a metà gara, mentre Tobias Kastlunger occupa la quinta posizione, entrambi in piena corsa per il podio. Comanda lo svizzero Sandro Zurbrügg, con distacchi ancora contenuti in vista della seconda manche.

La prima manche del secondo gigante di Coppa Europa a Valloire, in Francia, conferma la competitività degli azzurri. Al comando provvisorio c’è lo svizzero Sandro Zurbrügg, autore del miglior tempo in 1’14″03.

