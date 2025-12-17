A Saskatoon prende il via il quarto appuntamento del Grand Slam of Curling: sconfitte all’esordio per le squadre maschile e femminile italiane nel torneo principale, mentre arriva una vittoria nel Tier 2.

A Saskatoon, in Canada, si è alzato il sipario sull’HearingLife Canadian Open, quarto dei cinque eventi stagionali che compongono il Grand Slam of Curling, il circuito di massimo livello della disciplina. Alla competizione partecipano esclusivamente le formazioni meglio posizionate nel ranking mondiale, tra cui anche le rappresentative italiane maschile e femminile.

L’esordio del team maschile

Nel tabellone principale maschile, l’Italia schierata con Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha affrontato all’esordio i padroni di casa del Team Gushue.

La sfida si è conclusa con una sconfitta per 6-4, maturata negli end finali: gli azzurri erano riusciti a portarsi avanti 4-3, ma i canadesi hanno cambiato passo nel momento decisivo, ribaltando l’incontro.

Stop iniziale anche per le azzurre

Avvio complicato anche per la nazionale femminile, composta da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. Contro il quotato Team Homan, le italiane hanno dovuto cedere con il punteggio di 8-1, pagando la solidità e la precisione della formazione canadese.

Vittoria italiana nel Tier 2

Nel torneo Tier 2, riservato alle squadre emergenti, buone notizie per i colori azzurri. Il giovane quartetto formato da Giacomo Colli, Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta ha superato i cechi del Team Klima per 8-5, al termine di un match combattuto e ricco di capovolgimenti di fronte.

Prossimi impegni sul ghiaccio

Tutte e tre le formazioni italiane torneranno in azione tra il pomeriggio europeo di mercoledì e la notte tra mercoledì e giovedì, con l’obiettivo di rilanciarsi nel prosieguo della competizione.