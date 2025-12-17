Il tennista azzurro domina la scena mondiale e digitale: titolo ITF per il secondo anno di fila e record di visualizzazioni su Wikipedia Italia, davanti a Papa Francesco.

Il tennis italiano chiude il 2025 con un’altra consacrazione storica. L’International Tennis Federation ha proclamato Jannik Sinner campione del mondo ITF nel singolare maschile, mentre nel doppio femminile il riconoscimento è andato alla coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, suggellando una stagione eccezionale per i colori azzurri.

Il riconoscimento ITF e una stagione storica

Il titolo di campione del mondo ITF viene assegnato valutando i risultati ottenuti durante l’intera stagione, con particolare attenzione alle prestazioni nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup.

Sinner diventa così il primo italiano a conquistare il titolo ITF di singolare maschile per due anni consecutivi, un’impresa riuscita in precedenza soltanto a Novak Djokovic.

I numeri di Sinner nel 2025

Nel corso dell’anno, il fuoriclasse altoatesino ha firmato traguardi senza precedenti:

primo italiano a vincere Wimbledon in singolare

successo agli Australian Open

vittoria alle Atp Finals per il secondo anno di fila

A 23 anni e 163 giorni, Sinner è diventato il più giovane a vincere almeno due volte gli Australian Open dai tempi di Jim Courier, oltre all’undicesimo giocatore dell’era Open capace di imporsi per due anni consecutivi nello Slam australiano. Risultati che lo rendono l’italiano più titolato di sempre nei tornei Slam in singolare, considerando sia il tennis maschile che femminile.

Finali Slam e leadership mondiale

Nel 2025 Sinner ha raggiunto anche la finale del Roland Garros, la più lunga nella storia del torneo, e quella degli US Open, entrambe perse contro Carlos Alcaraz.

A questi piazzamenti si aggiungono il trionfo al Masters 1000 di Parigi e i titoli Atp 500 di Pechino e Vienna, oltre a un totale di 66 settimane da numero 1 del ranking mondiale.

Errani e Paolini regine del doppio

Non meno importante il successo di Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse del mondo ITF nel doppio femminile. La coppia, nata dopo il Roland Garros 2023, nel 2025 ha conquistato il Roland Garros, tre tornei Wta 1000 – tra cui gli Internazionali d’Italia – e ha guidato l’Italia al secondo trionfo consecutivo in Billie Jean King Cup, celebrando a Parigi il primo titolo Slam insieme.

Sinner domina anche sul web

Il dominio di Sinner non si limita ai campi da tennis. Secondo i dati diffusi da Wikimedia Italia, la voce dedicata al campione azzurro è stata la più letta su Wikipedia in italiano nel 2025, con 3.877.370 visualizzazioni fino a novembre.

Un dato superiore persino alle pagine dedicate a Papa Francesco e a Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis.

Un record che entra nella storia

A 24 anni, Sinner è diventato il terzo e più giovane giocatore capace di raggiungere la finale in tutti e quattro gli Slam e alle Atp Finals nello stesso anno, un’impresa riuscita in precedenza soltanto a Roger Federer e Novak Djokovic. Un primato che conferma il suo status di protagonista assoluto del tennis mondiale.