Preoccupano non poco le condizioni di Rafael Leao in vista di Napoli-Milan: il portoghese a Riad non si è allenato con il resto della squadra: ecco cosa filtra.

Rafa Leao, nonostante non fosse al meglio fisicamente per un risentimento all’adduttore destro, è comunque partito con il resto della squadra alla volta dell’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. La sua presenza con il Napoli è però ora in forte dubbio.

Leao-Milan, ecco cosa filtra sul portoghese: in forte dubbio per il Napoli

Il Milan procederà con molta cautela con Rafa Leao in Supercoppa Italiana. Stando alle ultime arrivate da Riad, il portoghese non si è allenato con il resto della squadra ma si è si è allenato a parte.

L’allenamento personalizzato non fa presagire nulla di buono: secondo ‘SportMediaset’, Leao andrà al massimo in panchina contro il Napoli di Antonio Conte. A differenza sua, invece, Fofana si è allenato con il resto della squadra e potrebbe tornare titolare già domani sera.