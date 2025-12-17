Ottimo avvio di tappa per il biathlon azzurro in Svizzera: Romanin, Bionaz, Trabucchi e Carrara conquistano il secondo posto nella staffetta mista di IBU Cup a Lenzerheide, chiudendo a 10”9 dalla Francia vincitrice. Prestazione solida soprattutto al poligono, con appena cinque ricariche complessive, e gara sempre “in quota” nonostante la rimonta francese nella seconda parte. Nel pomeriggio, in programma anche la Single Mixed con Marco Barale e Linda Zingerle al via.

L’Italia riparte dal podio: Francia davanti di 10”9

L’Italia si prende un bel secondo posto nella staffetta mista che ha inaugurato la tappa di IBU Cup a Lenzerheide, terzo appuntamento stagionale del circuito cadetto. Il quartetto formato da Nicola Romanin, Didier Bionaz, Martina Trabucchi e Michela Carrara chiude alle spalle della Francia, che vince in 1h03’00 con un margine di 10”9. Terza la Germania, staccata di 27”0.

Gara regolare e poligono “pulito”: solo 5 ricariche per gli azzurri

Il dato che valorizza maggiormente la prestazione azzurra è la gestione al tiro: cinque ricariche totali per restare sempre nelle posizioni di vertice e giocarsi il successo fino all’ultimo giro.

Romanin apre con una gara ordinata, usando una sola ricarica in piedi , e cambia in quinta posizione con 20” di ritardo dalla Norvegia.

Bionaz firma la svolta nella seconda frazione: con un solo colpo extra (in piedi) porta l’Italia al comando a metà gara, imprimendo ritmo sugli sci.

La rimonta francese, poi Carrara difende il secondo posto

Nella seconda parte la Francia recupera terreno dopo un giro di penalità nella prima frazione e completa la rincorsa con Galmace Paulin e Henaff, fino alla vittoria. L’Italia resta però agganciata:

Trabucchi , con una ricarica per poligono , conclude la terza frazione in quarta posizione , alle spalle di Germania, Norvegia e Francia.

Carrara costruisce il podio nella frazione finale: spinge forte sugli sci e concede un solo errore in piedi, riuscendo a blindare il secondo posto alle spalle della Francia. Norvegia e Stati Uniti chiudono fuori dal podio.

Nel pomeriggio la Single Mixed: Barale e Zingerle al via

A completare la giornata, alle 14.00 è in programma la Single Mixed, con l’Italia che schiera Marco Barale e Linda Zingerle.