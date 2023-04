BJK Cup, tutto pronto per Italia-Slovacchia: si partirà con il match Giorgi-Schmiedlova

Il preliminare di Billie Jean King Cup che vale un posto alle Finals di novembre, fra Italia e Slovacchia è pronto a partire. La prima partita della gara sarà quella del singolo fra Camila Giorgi e Anna-Karolina Schmiedlova con le due tenniste che si sfideranno venerdì 14 aprile alle ore 15.00. Nella giornata di sabato, invece, sarà il tempo di Martina Trevisan che affronterà Viktoria Hruncakova.

I due precedenti fra Italia e Slovacchia sorridono a queste ultime che si sono imposte sia nel 2022 sul veloce indoor del Palacio de Congresos de Maspalomas a Gran Canaria sia nel 2017 sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì Schiavone, Errani, Paolini e Trevisan sono state battute per 3-2 da Schmiedlova, Hantuchova e Sramkova. Si giocherà, dunque, anche per invertire il trend negativo che lega le nostre tenniste alla Slovacchia e per contendersi ovviamente il posto alle prossime Finals.