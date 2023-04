Bologna-Milan, Motta: “In campo con umiltà e consapevoli della nostra forza”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, a due giorni dalla sfida contro il Milan valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo dare il massimo come sempre, non penso che ci sia più pressione del solito. Vogliamo migliorare costantemente in modo da competere con le migliori squadre, come abbiamo fatto contro l’Atalanta. Andremo in campo con umiltà, conoscendo la nostra forza e il nostro momento positivo. Lavoriamo con impegno come sempre, c’è ancora un allenamento per definire i dettagli. Sono certo che sarà una bellissima sfida, lo stadio sarà pieno e ci darà sostegno. Giocheremo al meglio sperando di fare risultato. Affronteremo una squadra aggressiva, che non ti lascia giocare. Servirà velocità per trovare l’uomo libero e mantenere il possesso”.

Sui singoli: “Orsolini ha svolto una buona settimana di allenamento. Sabato scorso ha fatto un errore ma gli servirà per crescere. La sua assenza non va bene per la squadra e per lui. Per quanto riguarda Zirkzee, invece, deve continuare su questa strada per dimostrare le sue potenzialità. Pretendo di più, ma dipende soltanto da lui. In settimana ha lavorato bene, potrebbe essere titolare”.