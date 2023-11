BJK Cup Finals 2023, l’Italia chiude in bellezza: vittoria al tie break per il doppio Cocciaretto/Bronzetti

L’Italia vince anche la sfida di doppio e chiude con un netto 3-0 contro la Germania nella Billie Jean King Cup 2023. Cocciaretto/Bronzetti superano infatti al super tie break le teutoniche Friedsam/Siegemund con il punteggio di 6-4 6-7(4) 11-9 dopo quasi 2 ore di gioco. Brave le azzurre a non uscire dalla partita dopo il secondo set perso e a rimontare i due punti di svantaggio nel super tie break, in cui non hanno concesso match point alle avversarie. Nonostante fosse un match ininfluente ai fini del risultato, perché la compagine azzurra aveva già staccato il pass per le semifinali grazie alla vittoria di Paolini su Friedsam nell’ultimo singolare, rimane comunque una vittoria che dà un’ulteriore iniezione di fiducia alla nazionale. L’Italia ora attende in semifinale la vincente del Gruppo B, con la Slovenia che vincendo domani contro il Kazakhistan sarebbe qualificata.

