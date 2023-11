Sci alpino, ancora maltempo a Zermatt-Cervinia: a rischio le discese maschili di Coppa del Mondo

Il meteo non promette nulla di buono a Zermatt-Cervinia, sede della prima tappa transfrontaliera nella storia della coppa del mondo di sci alpino, ospitate da Svizzera e Italia. Sabato e domenica sono in programma le due discese libere maschili, ma già oggi è stata cancellata la seconda prova cronometrata per il maltempo che secondo le previsioni potrebbe tornare anche nel weekend. La perturbazione che sta portando neve fino a bassa quota potrebbe mettere in difficoltà l’organizzazione del Matterhorn Cervino speed opening, non si esclude il rischio cancellazione o cambi di programma.