L’ex campione di Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo, ha ufficialmente il suo contratto con l’Al Nassr per restare, a 40 anni, ancora in Arabia Saudita.

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora su un campo di calcio. E, in particolare, su quelli dell’Arabia Saudita, dove il campione portoghese giocherà ancora con la maglia dell’Al Nassr, club della Saudi Pro League.

E’ ufficiale, infatti, il rinnovo del contratto dell’ex giocatore di Real Madrid e Juventus, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, con il club saudita, fino al 2027.

Le parole del portoghese

E tutto ciò nonostante alcuni malumori mostrati via social dallo stesso CR7, che, dopo l’ultima partita di campionato, alimentò le voci su un suo addio con un messaggio abbastanza chiaro: “Il capitolo è finito”.

Salvo poi tornare sui suoi passi, nel corso della Nations League con il suo Portogallo, affermando che: “Praticamente non cambierà nulla, resto all’Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò”.