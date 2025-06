Jasmine Paolini aggancia l’ennesima semifinale di questa incredibile stagione: superata Haddad Maia a Bad Homburg.

Jasmine Paolini torna a vincere e a farlo in grande stile contro Haddad Maia (n.21 del mondo), raggiungendo così la semifinale a Bad Homburg. L’azzurra è riuscita così ad arrivare fino in fondo ad una nuova competizione: ecco il punteggio con cui ha superato la brasiliana.

Paolini vola in semifinale a Bad Homburg: il punteggio dell’azzurra

Jasmine Paolini non intende arrestare la sua corsa, anzi è riuscita ad approdare in semifinale anche al WTA 500 di Bad Homburg sull’erba tedesca imponendosi sulla rivale brasiliana per 7-5, 7-5. Degne di nota le percentuali del servizio: il 72% di punti l’ha ottenuto con la prima e il 72% con la seconda.

Una prestazione giocata punto su punto, con una solidità non indifferente da parte della 29enne italiana – che è risalita alla posizione n.4 del mondo – che dopo più di un’ora e mezza è riuscita a conquistare la semifinale. I fantasmi di Berlino sono stati archiviati: ora è tempo di tornare a fare sul serio. Anche perché l’approdo a Wimbledon è dietro l’angolo e il livello deve necessariamente alzarsi.