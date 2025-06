Bove potrebbe tornare a giocare, anche in Italia. Si aspetta l’ufficialità, ma ad oggi c’è grande ottimismo a riguardo

Una notizie meravigliosa riguardante Edoardo Bove fa ben sperare a tutti i tifosi: il centrocampista della Fiorentina potrebbe tornare a giocare a calcio. Gli accertamenti e gli esami hanno dato esito negativo e questo comporta ad un cauto ma importante ottimismo sul suo rientro.

Sebbene si aspetti l’ok definitivo, il fatto che non ci siano problemi dal punto di vista dei vari test porta ragionevolmente a sperare con più fiducia sul futuro. Era inizio dicembre quando Bove si era accasciato a terra durante la partita di Serie A del Franchi tra Fiorentina e Inter.

Bove potrà giocare in Italia? La risposta alla domanda

È bene ricordare come le regole tra Italia e estero, specialmente Inghilterra, sul rientro in campo post eventi simili siano ben differenti. Non è un caso che Eriksen, dopo quel brutto spavento durante l’Europeo, è andato al Manchester United dove tutt’ora gioca.

Bove dal primo luglio tornerà alla Roma, squadra che ne detiene il cartellino poiché a Firenze era solo in prestito, e da lì si deciderà anche in base alle situazione burocratiche. Se tutto andrà per il verso giusto, non è infatti da escludere che il ragazzo possa giocare ancora in Serie A.