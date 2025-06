Max Verstappen non si è espresso circa il suo futuro: il pilota della Red Bull fa tremare la scuderia, ecco le sue parole che non lasciano tranquilli

La Formula 1 torna in pista nel week end con il Gran Premio di Austria che si disputerà sulla pista di casa Red Bull. L’appuntamento tanto atteso per la scuderia anglo-austriaca che dopo anni a far la parte della lepre – peraltro irraggiungibile – adesso sta vestendo i panni del predatore (senza particolari successi).

Fatto sta che alla Red Bull Ring Verstappen ha sempre usufruito di un tifo quasi incondizionato e senza limiti. Grande il supporto del pubblico per il pilota olandese che in 12 Gran Premi disputati ha conquistato cinque vittorie ed otto podi. Insomma, decisamente non male. Se non è la sua pista preferita, beh, poco ci manca.

La RB21, però, in questa stagione non parte certo con i favori del pronostico, anzi. C’è la McLaren sempre più in versione cannibale che sembra poter essere la favorita anche su questa pista, con la Red Bull che proverà ad ottenere il massimo da quello che potrà nascere in gara con le varie situazioni.

Verstappen sibillino sul futuro: altra scuderia in vista?

“Cercheremo di fare del nostro meglio” ha ammesso Max Verstappen in conferenza stampa, sostenendo come la Red Bull non abbia il ruolo di favorita su questa pista. “Io ed il team, come sempre accade, cercheremo di ottimizzare tutto il possibile” ha poi aggiunto ricordando come sul tracciato di Spielberg siano arrivate anche vittorie inattese.

“Vi sono piste che rispetto ad altre si addicono meglio ad un pilota e quella austriaca è tra queste per quanto riguarda il mio stile” ha poi proseguito Verstappen. Il pilota olandese ha poi accolto favorevolmente l’arrivo di nuovi aggiornamenti per la monoposto. Una situazione che potrebbe permettere alla Red Bull di accorciare il divario attuale dalla McLaren.

Il vero succo delle sue dichiarazioni, però, è arrivato per quanto riguarda il suo futuro. Inevitabile la domanda circa il proseguimento della sua carriera. “Se guiderò l’anno prossimo la Red Bull? Si tratta di un qualcosa a cui per il momento non penso. Preferisco dare il massimo, poi si vedrà” ha spiegato Verstappen, di fatto non dando una risposta certa.

E di certo la Red Bull e tutti i tifosi della monoposto anglo-austriaca non avranno certamente apprezzato queste dichiarazioni. Da tempo si parla di un suo possibile addio, soprattutto se non dovesse essere competitiva la monoposto. L’olandese, è bene ricordarlo, è sotto contratto con la Red Bull fino al 2028 ma chissà che Mercedes oppure Aston Martin (soprattutto) non stiano agendo nell’ombra.