Vinicius, Valverde e Gonzalo Garcia decisono il match del girone H del Mondiale per Club. Bene anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Il Real Madrid di Xabi Alonso e l’Al Hilal di Simone Inzaghi completano il tabellone della fase finale del Mondiale per Club 2025. E lo fanno battendo rispettivamente il Salisburgo e il Pachuca.

