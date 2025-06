L’82° Open d’Italia di golf è stato anticipato dalla Rolex Pro-Am, vinta dalla squadra dello spagnolo Jorge Campillo.

La Rolex Pro Am, vinta dal team dello spagnolo Jorge Campillo, ha anticipato lo show dell’82° Open d’Italia, che inizi oggi e si concluderà domenica 29 sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto), uno degli eventi più attesi nel calendario del DP World Tour, il massimo circuito continentale, che celebra i 100 anni dalla nascita.

La Rolex Pro-Am

La squadra di Jorge Campillo, con i dilettanti Gian Luca Baldini, Fabio Ustignani e Simone Santovito, si è imposta con “meno 30” nella gara che tradizionalmente apre il torneo. Ha superato la formazione dell’altro iberico Rafa Cabrera Bello, con Mirco Caretti, Giovanni Dosso e Rocco Forte, seconda con “meno 28”.

In terza posizione con “meno 24” la compagine di Filippo Celli, con Diego Antonelli, Nicolò Vicini e Mauro Botticelli, che ha preceduto per il miglior punteggio sulle ultime buche il team di Andrea Pavan, con Roberto Curà, Angelo Pizzaferri e Beatrice Tamburi e dell’inglese Jordan Smith con Francesco Rocca, Antonio Di Carlo e Matteo Dore.

A testimonianza della forza inclusiva del golf sono scesi in campo i giocatori azzurri paralimpici: Andrea Plachesi, Vittorio Cascino e l’atleta non vedente Alessandro Fava, condotti dal belga Nicolas Colsaerts, mentre Tommaso Perrino, Ambassador della FIG, ha guidato la squadra formata da Giulio Bazzi, Stefano Guarducci e Simone Di Tommaso.

Il field

Sul tee di partenza 156 concorrenti (19 italiani) tra i quali 11 tra i primi 20 della Race to Dubai (ordine di merito) compresi cinque in top ten: l’inglese John Parry (quarto), il norvegese Kristoffer Reitan (sesto), il neozelandese Daniel Hillier (ottavo), il francese Martin Couvra (nono) e il sudafricano Shaun Norris (decimo). Sono tra i favoriti in un contesto in cui difende il titolo il tedesco Marcel Siem, 44enne di Mettmann, sei successi sul circuito, l’ultimo lo scorso anno proprio all’Adriatic Golf Club di Cervia, in Emilia-Romagna, uno sull’HotelPlanner Tour e uno nella World Cup nel 2006 insieme a Bernhard Langer.

Partecipano complessivamente 15 vincitori stagionali. Oltre ai citati Parry, Reitan e Couvra ricordiamo, tra gli altri, gli spagnoli Eugenio Chacarra, con esperienza sulla LIV Golf, e Alejandro Del Rey, l’inglese Marco Penge, l’americano Ryggs Johnston e gli scozzesi Calum Hill e Connor Syme. Altri possibili protagonisti il giapponese Keita Nakajima, il sudafricano Jayden Schaper, l’inglese Jordan Smith, lo scozzese Ewen Ferguson, gli iberici Nacho Elvira e Angel Ayora e gli statunitensi John Catlin, numero 1 dell’Asian Tour 2024 con due vittorie e anche lui membro della Superlega araba, Brandon Wu e Troy Merritt, entrambi giocatori del PGA Tour.

Cinque i past winner: oltre a Siem, l’inglese Ross McGowan (2020), l’austriaco Bernd Wiesberger (2019), lo svedese Rikard Karlberg (2015) e lo spagnolo Gonzalo Fernandez-Castano (2007 e 2012).

L’Open d’Italia è il quinto dei sei eventi denominati European Swing, con classifica speciale che premierà il vincitore con 200.000 dollari (attuale leader Reitan) consentendogli inoltre di partecipare a tutte le gare “Back 9” e al Genesis Scottish Open (Rolex Series, 10-13 luglio a North Berwick).

Gli azzurri

Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Francesco Laporta guidano il gruppo azzurro dove vi sono tanti altri giocatori in grado di ben figurare. A iniziare da Renato Paratore, due exploit in stagione sull’HotelPlanner Tour, che con un terzo tornerebbe immediatamente sul DP World Tour, dove ha già vinto due volte, per proseguire con Gregorio De Leo, Filippo Celli e Lorenzo Scalise.

Con loro Jacopo Vecchi Fossa e Andrea Romano, che si sono appena imposti in eventi dell’Alps Tour, oltre ad alcuni giovani interessanti che sicuramente faranno un’esperienza formativa.