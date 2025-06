Valentino Rossi, nonostante i tanti anni passati dal ritiro dalla MotoGP, fa parlare ancora di sé: per quale motivo, stavolta.

Valentino Rossi è uno dei piloti più forti della storia del motociclismo. Nella storia della MotoGP, soltanto Marc Marquez nel ventunesimo secolo tiene il passo con i successi, le vittorie, i podi e gli straordinari traguardi raggiunti dal Dottore. Su questo non c’è davvero alcun dubbio e non si può assolutamente pensarla diversamente.

Da tempo, ormai, il Dottore si dà da fare per rendere più rilassante e migliore possibile la sua vita privata, con le sue due figlie e la compagna Francesca Sofia Novello, anche se è impegnato anche come pilota in Endurance con le macchine e nella sua attività a dir poco soddisfacente in qualità di imprenditore.

Certo, non sempre tutto quanto va a gonfie vele. Nemmeno se ti chiami Valentino Rossi, considerando quelli che sono gli ultimi dati venuti fuori dai conti del nove volte campione del mondo di motociclismo.

Valentino Rossi, brutte notizie: i dettagli

La principale società di Valentino Rossi, la VR46 Racing Apparel, sembra in grande difficoltà. Il marchio dove lavorano 30 persone ha concluso i numeri del 2024 con ricavi calati a 9 milioni di euro. Ultimamente è stato registrato un utile di 14.000 euro rispetto alla perdita di 348.000 € del precedente esercizio.

Nella relazione sulla gestione, riportata da Affari Italiani, si può evincere che i ricavi sono diminuiti a seguito del miglioramento delle vendite retail nel temporary store presso l’outlet di Mantova e dell’e-commerce, grazie alle quali si è compensata la riduzione delle vendite di merchandising e abbigliamento. A fine anno è stata lanciata la tessera servizi denominata Pass Tribe. Per quanto riguarda il totale delle vendite, il canale Distribuzione ha segnato ricavi per 3,6 milioni, mentre è rimasto stabile a 2,3 milioni quello ‘OnTrack ed eventi vari”. Le vendite retail hanno portato 1,2 milioni, mentre l’e-commerce 1,3 milioni.

In ogni caso, anche se forse non sono risultati che fanno impazzire di gioia Valentino Rossi e i suoi collaboratori, possiamo dire che il nove volte campione del mondo si può comunque consolare dal punto di vista della redditività dell’azienda in suo possesso. Il motivo è semplice; l’ebitda è tornato positivo per 245.000 euro rispetto agli 83.000 del 2023 e il patrimonio netto è arrivato a 11 milioni di euro. La relazione sulla gestione sottolinea inoltre che l’azienda prevede in pieno 2025 di raccogliere 9,8 milioni di euro di ricavi e 9,6 nell’esercizio successivo.