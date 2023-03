BJK Cup 2023, le cinque azzurre scelte da Garbin per la Slovacchia: ci sono Trevisan e Giorgi

La capitana azzurra di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin ha diramato la lista delle giocatrici italiane convocate per la sfida contro la Slovacchia nel turno preliminare del 14-15 aprile. Salvo sorprese dell’ultim’ora, troveremo Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. In campo per la nazionale padrona di casa Anna Karolina Schmiedlova (101 Wta), Viktoria Kuzmova (132 del mondo), Tereza Mihalikova (48 del ranking internazionale di doppio) e Renata Jamrichova (615 Wta), guidate dal capitano Matej Liptak. Si giocherà a Bratislava, stessa sede in cui l’Italia maschile vinse lo scorso anno all’ultimo respiro. Le sfide di Billie Jean King Cup saranno trasmesse in diretta ed esclusiva in Italia su SuperTennis Tv.

Garbin ha presentato così il difficile impegno: “Ho molta fiducia nelle mie ragazze e sono particolarmente orgogliosa del bel clima che si crea ogni volta che ci ritroviamo in nazionale. É una squadra affiatata, il gruppo è molto unito e si crea sempre un bellissimo clima di collaborazione e cooperazione. In ordine di classifica le nostre ragazze sono posizionate meglio delle avversarie ma le insidie in Billie Jean King Cup sono moltissime e ne siamo consapevoli. L’adattamento alle condizioni sarà fondamentale: per questo motivo, assieme al mio staff abbiamo deciso di raggiungere Bratislava con grande anticipo. Il pubblico ha sempre un ruolo molto importante in questa competizione e sappiamo che in Slovacchia il tifo è sempre molto caldo e appassionato”.