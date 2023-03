Coppa Davis 2023, il 29 marzo si terrà il sorteggio: Italia in seconda fascia

Alle 16 di mercoledì 29 marzo, come annunciato dall’ITF in un comunicato, è in programma il sorteggio che definirà i quattro gironi delle Davis Cup Finals 2023, che andranno in scena dal 12 al 17 settembre in quattro diverse città (confermate in occasione della cerimonia) di altrettante nazioni. L’ITF ha comunicato anche le fasce che caratterizzeranno il sorteggio: in ogni girone, infatti, sarà inserita una nazione di ciascuna delle quattro fasce. Nella Fascia 1 troviamo Canada, Australia, Spagna e Croazia. Per l’Italia di capitan Filippo Volandri, dunque, potrebbe esserci una rivincita contro il Canada, che ha sconfitto gli azzurri in semifinale un anno fa, oppure una sfida contro la Spagna, che potrebbe mettere di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’Italia potrebbe anche affrontare la Croazia per il terzo anno di fila o, infine, incontrare l’Australia da evidente favorita.

Dopo le quattro teste di serie in Fascia 1, le nazioni sono state poi distribuite nelle altre fasce in base all’attuale Davis Cup Nations Ranking, la classifica per nazioni della manifestazione che tiene in conto i risultati degli ultimi quattro anni, facendo pesare di più quelli recenti e meno i più datati. L’Italia è inserita in Fascia 2 assieme alla Gran Bretagna di Cameron Norrie e Andy Murray, alla Serbia di Novak Djokovic e all’Olanda di Tallon Griekspoor, tutte squadre che, dunque, non potranno incontrare gli azzurri nel girone. In Fascia 3, gli Stati Uniti di Taylor Fritz , Frances Tiafoe e Tommy Paul sono il pericolo maggiore, poi ci sono la Francia, la Svezia dei fratelli Elias e Mikael Ymer, la Repubblica Ceca di Jiri Lehecka. L’elenco delle possibili avversarie dell’Italia di Volandri, nel girone, è completato dalle quattro nazioni inserite nella Fascia 4: Cile, Finlandia, Corea del Sud e Svizzera.

DAVIS CUP FINALS 2023 – SORTEGGIO 29 MARZO

Fascia 1: Canada, Australia, Spagna, Croazia.

Fascia 2: Italia, Gran Bretagna, Serbia, Olanda.

Fascia 3: Stati Uniti, Francia, Svezia, Repubblica Ceca.

Fascia 4: Cile, Finlandia, Corea del Sud, Svizzera.