Binaghi: “Molto bravo il ministro Abodi, il sistema deve cambiare”

“Il ministro Abodi è stato molto bravo. C’è stato l’ennesimo tentativo di restaurazione con rinvio della norma, con richiesta addirittura al 1° gennaio. Questo è un mondo che non si sa riformare e che, quando qualcuno finalmente ci prova, cerca sempre il rinvio e mette il pallone in fallo laterale invece di dire grazie e di fare il proprio dovere di dirigenti dilettanti nell’assecondare e cercare di efficientare la norma”. Così Angelo Binaghi, presidente FITP, a margine dell’incontro con gli organismi sportivi andato in scena a Palazzo H con al centro il tema della riforma dello sport. “È la dimostrazione che questo è un mondo che non è capace di riformarsi ma non accetta poi i tentativi di riforma. Il ministro deve insistere e andare avanti, deve cambiare questo sistema che non è perfetto e deve migliorare tanto e, soprattutto, non è capace di autoriformarsi, lo dimostrano gli ultimi anni. Sulla legge dei mandati sono arrivate risposte equilibrate: sostanzialmente serve un’ulteriore riflessione, anche se l’argomento non entusiasma, sembra che qualcosa cambierà in attesa della Consulta della Corte Costituzionale”, conclude Binaghi.