Billie Jean King Cup Finals 2023, le scelte per Italia-Germania: si parte con Trevisan-Lys

L’Italia sfida la Germania nel girone di Billie Jean King Cup. Le azzurre vogliono completare la fase a gironi con due vittorie in due partite per qualificarsi per la semifinale contro la prima del Gruppo B, che comprende Australia, Slovenia e Kazakistan. Dopo la bella vittoria sulla Francia, le azzurre non vogliono fermarsi. Alle 09:10 circa sono state ufficializzate le scelte di Tathiana Garbin. Martina Trevisan aprirà la contesa sfidando Eva Lys. A seguire il confronto tra Jasmine Paolini e Anna-Lena Friedsam. Per il doppio Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan affronteranno Tatjana Maria e Laura Siegemund. Si parte alle 10:00.

Martina Trevisan v Eva Lys

Jasmine Paolini v Anna-Lena Friedsam

Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan v Tatjana Maria/Laura Siegemund