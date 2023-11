Nba 2023/2024: Philadelphia batte Boston ed è prima a Est. Gallinari e Fontecchio in doppia cifra

Sul parquet del Wells Fargo Center il big match ad est sorride ai Philadelphia 76ers che battono 106-103 i Boston Celtics e si prendono il primato solitario in classifica. Miglior realizzatore è Joel Embiid che chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, seguito dai 25 di Tyrese Maxey e dai 17 di Tobias Harris. I Celtics sprecano un vantaggio di +11 nel secondo quarto, ma nel finale riescono a spaventare i padroni di casa con una rimonta conclusa sul definitivo -3. Niente da fare per Kristaps Porzingis, autore della tentata tripla della parità e protagonista con 29 punti sul tabellino. Doppia doppia senza brillare al tiro (6/14) per Jayson Tatum, che chiude con 16 punti e 15 rimbalzi.

Nottata in doppia cifra per i due italiani. I Washington Wizards di Danilo Gallinari battono 132-116 gli Charlotte Hornets, con i 18 punti (4/7) da tre del 35enne di Sant’Angelo Lodigiano, secondo miglior realizzatore dei suoi alle spalle di Kyle Kuzma (33 punti, 9 rimbalzi). Sorte diversa invece per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, sconfitti 134-118 dagli Indiana Pacers. L’azzurro raggiunge la doppia cifra con 10 punti in poco più di 18 minuti, con 5 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata e 4/8 al tiro con 2/5 da tre.

Negli altri risultati, si registra la vittoria dei Milwaukee Bucks che battono 120-118 i Detroit Pistons in una partita condizionata dall’espulsione di Giannis Antetokounmpo (15 punti, 9 rimbalzi prima del secondo fallo tecnico). Nottata negativa per Los Angeles che non tocca nemmeno la tripla cifra. Oltre all’umiliazione dei Lakers sul campo di Houston (128-94), perdono anche i Clippers a Brooklyn (100-93). Bella vittoria invece per i Denver Nuggets che superano i Golden State Warriors 108-105 con il solito protagonista: Nikola Jokic chiude con 35 punti, 13 rimbalzi e 5 assist.

I risultati

Charlotte Hornets – Washington Wizards 116-132

Indiana Pacers – Utah Jazz 134-118

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 106-103

Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 100-93

New York Knicks – San Antonio Spurs 126-105

Chicago Bulls – Phoenix Suns 115-106 dOt

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 128-94

Memphis Grizzlies – Miami Heat 102-108

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 120-118

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 122-101

Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers 128-120

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 116-127

Denver Nuggets – Golden State Warriors 108-105

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 121-118 dOt