Billie Jean King Cup Finals 2023, Italia-Germania 1-0: Trevisan batte Lys 7-6(6) 6-1

Martina Trevisan batte Eva Lys 7-6(6) 6-1 e conquista il primo punto azzurro nel confronto Italia-Germania nel girone delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Non poteva iniziare nel modo migliore questa seconda giornata per la squadra di Garbin che, dopo la vittoria sulla Francia, è ad un punto dalla semifinale. “Il primo set è stato lottatissimo e difficile, lei gioca in attacco e in lungolinea, ma lo fa molto bene, prendendo tempo e ritmo. Ho cercato di cambiare il ritmo della palla e del gioco. Il servizio non ha funzionato. Poi però sono stata brava a portarlo a casa e il mio tennis è cambiato. Sono contenta di questo punto”, le parole di Trevisan a caldo. Adesso Jasmine Paolini deve vedersela con Anna-Lena Friedsam, mentre il doppio in chiusura vedrà Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan opposte a Tatjana Maria e Laura Siegemund.

Il primo set si apre con il break d’apertura di Trevisan che sfrutta un gratuito di rovescio di Lys per strappare il servizio. La reazione della tedesca però si materializza con l’immediato controbreak dopo un doppio fallo dell’azzurra. Lys si porta avanti, tenendo il servizio, ma Trevisan, dopo aver cancellato una palla break, si prende il 2-2 ai vantaggi. Qui l’altra possibile svolta del match. Trevisan si procura una palla break dopo l’errore al rovescio della rivale e strappa il servizio alla prima chance. Il controbreak stavolta non solo è immediato, ma è anche la scintilla che permette a Lys di issarsi sul 5-3. La tedesca – per la prima volta avanti di un break – non trova però quella continuità che è mancata ad entrambe. Trevisan piazza il break e dopo un infinito undicesimo game infinito, alla sesta chance utile, strappa nuovamente il servizio sfruttando le imprecisioni al dritto di Lys. Sul 6-5 però manca ancora la freddezza necessaria e Lys trascina la contesa al tie break, che sembra essere quasi una sintesi del primo periodo: Lys ha un set point, ma Trevisan si salva e si procura la chance per chiudere. Ed è un rovescio lungo di Lys a regalarle il primo set sull’8-6. Copione radicalmente diverso per il secondo. Lys (costretta ad un medical time out sul 4-1 per un problema alla coscia) continua ad essere imprecisa, Trevisan invece acquista solidità, continuità e fiducia dopo un primo game vinto con l’unico ace della partita. L’azzurra strappa due volte di fila il servizio tra il quarto e il sesto game e sale 5-1. Poi concede due palle break, ma le cancella e al primo match point va a chiudere dopo due ore e sei minuti di gioco.